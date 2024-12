Mercato : Cristiano Ronaldo relance un dossier de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’éléments défensifs pour la seconde partie de saison, l’Olympique de Marseille songe notamment au recrutement de Danilo, actuellement dans sa dernière année de contrat à la Juventus. Mais Al-Nassr est également sur les rangs, offrant la possibilité au Brésilien de 33 ans de retrouver son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.

Après ses douze renforts de l’été, l’OM n’est pas rassasié et prévoit encore de se montrer actif sur le mercato hivernal. Roberto De Zerbi espère mettre la main sur trois recrues en janvier pour améliorer son secteur défensif, à savoir un latéral droit, un axial droit et gauche. Danilo (Juventus) figure parmi les pistes phocéennes, la polyvalence et la situation contractuelle (2026) du Brésilien n’ayant pas échappé à l’état-major du club, qui se frotte à une concurrence dangereuse.

L’OM n’est pas seul pour Danilo

Plusieurs prétendants sont positionnés pour accueillir Danilo, si possible à la fin de la saison lorsque son contrat arrivera à terme. Comme l’OM, le Napoli voudrait doubler la concurrence en accueillant le joueur dès le mois de janvier, ce qui ne laisserait pas indifférent le principal intéressé d’après le Corriere dello Sport, mais une proposition venue d’Arabie saoudite pourrait tout faire basculer.

Cristiano Ronaldo pourrait retrouver le Brésilien

Le quotidien italien révèle en effet une offensive d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, qui a justement joué avec Danilo à la Juventus. La présence du quintuple Ballon d’Or pourrait peser dans la balance alors que des contacts sont déjà en cours entre les deux parties. L’OM est prévenu.