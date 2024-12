«On y va !» : McCourt valide l’arrivée d’un grand nom à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir mis la main sur onze nouveaux joueurs durant le mercato estival, Pablo Longoria n’était pas rassasié ! A la surprise générale, l’OM a accueilli une douzième recrue au début du mois de septembre en la personne d’Adrien Rabiot, sans club depuis son départ de la Juventus au terme de la saison précédente. Une opportunité de marché trop intéressante pour être ignorée par l’écurie marseillaise, qui a dû s’activer pour boucler ce dossier qui n’était pas prévu.

« Une opportunité énorme »

Récemment interrogé par L’Équipe, Pablo Longoria a détaillé les coulisses de ce recrutement : « C'était une opportunité énorme, au niveau du club. On a décidé d'être ambitieux, et en même temps exigeants. J'ai demandé à toutes les équipes d'avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de recruter Adrien Rabiot. Ce n'était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras, pour porter tous les gens au même niveau ».

« Frank me disait : "On y va !" »

« Quand Medhi m'a dit qu'il y a cette possibilité Rabiot, c'était un peu comme avec le coach De Zerbi. La première chose, c'était d'appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d'expliquer à Frank, poursuit Pablo Longoria. Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement, et cela nous ramène beaucoup plus de retombées dans l'avenir. Dans ma position, clairement, c'est un gros avantage d'avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme lui. Quand j'étais dans l'analyse de tous les chiffres pour faire venir Adrien, comment... Frank me disait : "On y va !" OK, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi ». Un accord a finalement été trouvé, et Adrien Rabiot a pu s’engager pour deux saisons.