Mercato - OM : «Un salaire de star», du lourd pour Pogba ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat et désireux de reprendre le fil de sa carrière après sa longue suspension pour dopage, Paul Pogba est associé depuis de nombreuses semaines à l’OM et semble apparaître comme une piste plausible pour le club phocéen. Mais Pierre Ménès estime qu’il s’agit d’une option trop risquée pour Pogba, et lui conseille plutôt la MLS où il toucherait un salaire plus conséquent.

Quel sera le prochain challenge de Paul Pogba (31 ans), actuellement sans club et qui sera autorisé à reprendre la compétition officielle en mars prochain ? L’OM est-il vraiment un point de chute réalise pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin ? La piste avait été amorcée par Patrice Evra en octobre dernier, et elle ne cesse de faire couler beaucoup d’encre. Mais aux yeux de Pierre Ménès, Pogba prendrait un énorme risque en signant à l’OM, d’autant qu’il pourrait obtenir un plus gros salaire ailleurs.

Chancel Mbemba sur le départ ? L'Arabie Saoudite pourrait bien changer la donne pour l'OM… 🧐

➡️ https://t.co/fj6ECFP5cf pic.twitter.com/dXsxR0fXeE — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

« C’est un risque énorme »

« On dirait que c’est dans l’air. Quand Pogba sera autorisé à jouer après la suspension, il restera que 7 ou 9 matchs. Ce sera donc pour le remettre en route pour la saison d’après. Le problème, c’est qu’on parle d’un mec qui a dû faire 25 matchs sur les trois dernières années. Là ça fait plus d’un an qu’il ne joue plus du tout. Je trouve à titre perso que c’est un risque énorme », lâche Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Un salaire de star » en MLS ?

Et l’ancien consultant de Canal + poursuit en proposant une destination plus intéressante que l’OM pour Paul Pogba : « Je pense que la MLS serait une meilleure idée pour Paul. Il aurait tout de suite un statut et un salaire de star, et il y aurait moins d’attentes. En L1, il risque quand même d’être attendu de pied ferme », précise Ménès. Le choix final reviendra à l’international français…