Arabie Saoudite : Du jamais vu dans l’histoire pour une star du Real Madrid !

Vinicius Jr est aujourd’hui toujours un joueur du Real Madrid, mais le Brésilien suscite certaines convoitises. Durant le dernier mercato estival, il était question d’immenses folies de la part de l’Arabie Saoudite, qui aurait proposé un salaire annuel de 200M€ sur 5 ans. Vinicius Jr n’a toutefois pas quitté la Casa Blanca, mais cet échec n’aurait pas pour autant refroidi les Saoudiens.

Sous contrat jusqu’en 2027 au Real Madrid, Vinicius Jr va prochainement devenir l’un des dossiers chauds de la Casa Blanca. En effet, selon les informations de AS, le club merengue s’activera au cours des prochains mois pour offrir une prolongation au Brésilien. Un nouveau contrat qui pourrait par la même occasion éloigner les différents prétendants, à commencer l’Arabie Saoudite, qui pourrait bien revenir à la charge après l’échec de cet été pour Vinicius Jr.

L’Arabie Saoudite va revenir à la charge

Après avoir proposé un deal à un milliard d’euros à Vinicius Jr, l’Arabie Saoudite n’aurait pas oublié le joueur du Real Madrid. En effet, comme révélé ce samedi par AS, les Saoudiens prépareraient une nouvelle offensive pour l’été prochain afin de placer Vinicius Jr du côté d’Al Ahli et d’en faire par la même occasion l’une des images du pays pour la Coupe du monde 2034. Cette fois sera-t-elle la bonne pour que cette opération historique se réalise ? Nul doute que des moyens colossaux devraient encore être employés pour convaincre Vinicius Jr.

« On parle d'un contrat historique »

Dernièrement, Romain Molina s’était exprimé sur cet intérêt de l’Arabie Saoudite pour Vinicius Jr. Il avait alors notamment expliqué : « On parle d'un contrat historique qui dépasse celui de Cristiano Ronaldo. On parle d'un contrat qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football. Avec cette idée d'ambassadeur et même d'aller plus loin. Ils ont commencé à évoquer l'idée de faire une grande fondation contre le racisme, avec certains amis de Vinicius qui pourraient y participer ».