Le PSG affolé par une bombe !

Actuellement engagé jusqu'en 2026 avec le PSG, Nuno Mendes négocie en coulisses avec sa direction depuis maintenant plusieurs semaines pour une prolongation. Mais le contact serait désormais totalement rompu entre les deux parties, au point que le latéral gauche portugais réclame désormais son départ du PSG. Des informations qui ont fait l'effet d'une bombe vendredi soir.

Recruté par le PSG à l'été 2021 sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, Nuno Mendes (22 ans) était définitivement acheté l'année suivante pour 40M€ en provenance du Sporting Lisbonne. Le latéral gauche portugais s'est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable, que ce soit sous les ordres de Christophe Galtier ou Luis Enrique. Et alors que la direction du PSG négociait avec Nuno Mendes et son entourage depuis maintenant plusieurs semaines pour une prolongation de contrat, les dernières tendances n'annoncent rien de bon pour le club francilien...

🚨🆕 Paris Saint-Germain are eager to extend Nuno #Mendes’ contract beyond 2026, with everything reportedly in place for the extension.



However, the 22y/o top left-back does not plan to sign just yet. One reason is that he has received numerous inquiries from top clubs. The… pic.twitter.com/eMrAwRdcCe