Mercato : Une star arrive au PSG ?

A l'approche du mercato d'hiver, le PSG se prépare en coulisses et pourrait notamment envisager de se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs pistes sont évoquées, notamment celle menant à Marcus Rashford, qui n'entre plus du tout dans les plans de Ruben Amorim à Manchester United. Mais selon vous, le PSG recrutera-t-il l'ailier anglais ?

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et le PSG est évidemment actif en coulisses afin de préparer son recrutement, et comme révélé par le10sport.com, l'une des priorités sera de recruter un nouvel ailier afin de venir concurrencer Bradley Barcola. Plusieurs pistes sont étudiées y compris celle menant à Marcus Rashford.

Rashford dans le viseur du PSG ?

En effet, plusieurs médias anglais associe régulièrement le PSG à Marcus Rashford. Il faut dire que l'ailier anglais n'entre plus du tout dans les plans de Ruben Amorim, le nouveau coach de Manchester United. Par conséquent, un départ ne semble plus faire de doute, et plusieurs clubs seraient intéressés, à commencer par le PSG qui fait partie des rares formations en mesure d'envisager le paiement d'un transfert et du salaire de Marcus Rashford.

Tout dépendra de Kolo Muani

Cependant, comme pour toutes les pistes menant à de joueurs offensifs, tout devrait dépendre de Randal Kolo Muani. L'attaquant parisien n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et sera lui aussi poussé au départ. Si le PSG lui trouve une porte de sortie, un renfort pourra alors être envisagé. Au contraire, si Randal Kolo Muani venait à rester au PSG, il sera probablement difficile de recruter un nouvel élément offensif. Surtout pas un joueur de la dimension de Marcus Rashford.

Selon vous, le PSG recrutera-t-il une star cet hiver ?