PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Luis Enrique !

Jean de Teyssière

Tout est signé entre Luis Enrique et le PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur parisien a signé une prolongation de deux ans en octobre dernier et elle devait être officialisée après le match face à l'Atlético de Madrid. Mais le parcours en Ligue des Champions pourrait avoir des répercussions sur cette prolongation de contrat...

Le PSG navigue à vue avec son entraîneur. Si, pour Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique est « le meilleur entraîneur du monde », son contrat expire en juin prochain. Alors que tout est signé entre les deux parties, le club de la capitale attend de voir ce qu'il en sera de l'avenir en Ligue des champions avant de se prononcer.

Prolongation en stand-by pour Luis Enrique

Ce jeudi, le média espagnol AS dévoile que la prolongation de Luis Enrique avait été signée avant la rencontre de Ligue des Champions face à Arsenal (0-2). Son officialisation devait même avoir lieu après le match face à l'Atlético de Madrid, mais la défaite à la dernière seconde (1-2) a compliqué les choses...

Un parcours en Ligue des Champions décisif ?

Si publiquement, le PSG affiche un soutien sans faille à Luis Enrique, en interne, les choses sont plus compliquées. AS révèle qu'une élimination du PSG de cette compétition pourrait totalement remettre en cause l'avenir de Luis Enrique à la tête du club. Les deux derniers matchs, face à Manchester City et Stuttgart seront décisifs.