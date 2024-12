Mercato - PSG : Le prochain transfert est annoncé à l'étranger !

Jean de Teyssière

Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Milan Skriniar devrait quitter le club de la capitale cet hiver. L’international slovaque a des touches en Italie mais également en Turquie puisque le club de Galatasaray aimerait avoir du sang neuf dans son effectif. Un accord autour d’un prêt aurait même été trouvé.

Comme révélé par le10sport.com, Milan Skriniar et le PSG, c’est quasiment terminé. L’international slovaque est poussé vers la sortir par le club parisien et des clubs italiens comme la Juve et Naples étaient intéressés. Mais c’est finalement dans un autre pays que devrait atterrir l’ancien joueur de l’Inter Milan.

Skriniar en Italie, c’est non ?

Ce jeudi, Foot Mercato révèle que le PSG n’a pas voulu faire l’effort financier nécessaire pour laisser partir Milan Skriniar à la Juventus. Le club parisien aimerait idéalement le vendre et il ne sera sans doute pas facile de trouver un montant qui contente tout le monde, le Slovaque ayant souvent des pépins physiques.

Accord trouvé avec Galatasaray ?

Ces dernières heures, Milan Skriniar s’est rapproché de Galatasaray. Le média turc FotoMaç a révélé que mercredi soir, l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk et le directeur sportif Abdullah Kavukcu se seraient rendus à Milan pour boucler les premiers transferts. Et ce jeudi, il est révélé qu’un accord aurait été trouvé entre Galatasaray et Milan Skriniar pour un prêt de 6 mois. Il ne reste maintenant plus qu’à convaincre le PSG, ce qui ne sera pas une mince affaire.