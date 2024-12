Mercato : Transfert à 50M€, le PSG s'est fait arnaquer ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Bradley Barcola s'est engagé en faveur du PSG. En effet, le club de la capitale a signé un chèque d'environ 50M€ à l'OL pour boucler la signature du jeune talent de 22 ans. Selon Daniel Riolo, le PSG s'est fait arnaquer par l'OL pour le transfert de Bradley Barcola.

Etincelant sous les couleurs de l'OL lors de la deuxième partie de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 23 ans. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Bradley Barcola a été acheté trop cher par le PSG.

«C’est énorme pour un joueur qui avait six mois de L1»

« Bradley Barcola ? Depuis le premier jour, je me bats contre ça. Il est arrivé au PSG pour un tarif très important. 50 millions d’euros ? C’est énorme pour un joueur qui avait six mois de Ligue 1. On en a fait immédiatement un grand joueur, parce qu’il est arrivé au PSG. C’est risqué. C’est risqué d’être l’objet d’un gros transfert et de n’avoir que six mois de Ligue 1 dans ton sac avant d’arriver au PSG. Parce que tu sais que tu vas changer de contexte médiatique et que l’on va faire attention », a estimé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot (RMC Sport).

«C’est risqué»

Dans la foulée, Daniel Riolo a affirmé que Désiré Doué, arrivé au PSG l'été dernier pour une somme proche de 50M€, était meilleur que Bradley Barcola. « Bradley Barcola ? Il est en train de se rendre compte que, probablement même au club, on se dit que Désiré Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense. Intrinsèquement, je pense que Doué est au-dessus par rapport à Barcola. Donc, ça va être compliqué. Mais que moi, on m’ait fait passer pour le gars hyper dur ou ceci et cela, je ne crois pas. Je crois toujours que ceux qui sont les plus durs, ce sont ceux qui font des faux compliments et montent les mecs à une vitesse hallucinante », a conclu Daniel Riolo.