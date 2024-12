Mercato - ASSE : La solution apportée par un champion du Monde ?

Arnaud De Kanel

L'ASSE occupe la délicate position de barragiste et a donc décidé d'évincer Olivier Dall'Oglio. Suffisant pour créer un électrochoc dans le vestiaire et permettre aux Verts de se maintenir ? Lionel Charbonnier n'en est pas si sûr. Le champion du monde 98 est d'avis que le club stéphanois doit absolument recruter s'il souhaite se maintenir.

A la mi-saison, l'ASSE est plus que jamais menacée par la relégation. Le club du Forez est 16ème devant Montpellier et Le Havre et il disputera les barrages pour rester en Ligue 1 si la situation n'évolue pas. Pour se sortir de cette mauvaise passe, les dirigeants ont décidé de se séparer d'Olivier Dall'Oglio et ils estiment certainement que ce changement d'entraineur leur permettra de redresser la barre. Lionel Charbonnier n'est pas de cet avis.

L'ASSE dans la tourmente ! 0-4 contre l'OM, une nouvelle ère s'annonce pour Horneland. La révolte est-elle possible ? 🤔

«Je n'ai aucune certitude»

« Il te faut des certitudes. Pour moi, quand tu fais un mercato d'hiver, tu dois avoir des certitudes que ce sera mieux que ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Est-ce que ce sera mieux avec un entraîneur que tu n'as jamais vu en Ligue 1 ? On ne sait pas, personnellement je n'ai aucune certitude. Si eux ils ont des certitudes, tant mieux. Les dirigeants, ils en avaient aussi avec ces joueurs-là des certitudes, avec l'effectif qui a commencé. Olivier Dall'Oglio d'ailleurs s'est plaint tout de suite en disant : attention, c'est un effectif très jeune, de post-formation, la moyenne d'âge est très très jeune, c'est un effectif qui monte de Ligue 2 en Ligue 1, qui doit apprendre très vite, avec des jeunes qui doivent sauver un club alors qu'ils sont jeunes. Je vais reprendre mon exemple de Camavinga à Rennes lorsque Rennes a sombré et qu'on lui a demandé de tenir le club à bout de bras... Tu ne peux pas demander à des jeunes de tenir un club à bout de bras comme ça », a déploré le champion du monde 98 dans l'After Foot. Pour lui, la solution miracle viendra du mercato, pas autrement.

«Saint-Étienne doit absolument recruter»

« Bien-sûr que pour moi le problème à Saint-Étienne c'est plutôt l'effectif. Changer le coach c'est peut-être bien, on ne sait pas. En tout cas ce qui est sûr, c'est que le problème numéro un est qu'il faut avoir des cadres. Ces jeunes-là, si tu leur demandes de sauver un club alors que 90% d'entre-eux ne sont pas dans le club depuis des lustres, ils n'ont pas cet ADN-là, il faut les encadrer. Il faut un recrutement judicieux. Saint-Étienne doit absolument recruter. Saint-Étienne a besoin au moins d'un joueur à chaque ligne, mais il leur faut un cadre ! Un mec qui encadre ces jeunes-là. Des cadres de vestiaires mais aussi des cadres sur le terrain. Même s'ils vont avoir deux-trois retours de blessures de joueurs importants, il faut que des cadres arrivent et qui aient un minimum de temps de jeu. Tu ne peux pas prendre un Pogba par exemple, tu n'auras aucune certitude avec un Pogba. Parce que s'il arrive et qu'il se blesse directement parce qu'il n'a pas assez de matchs dans les jambes... Ils ont besoin de joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 avec une faculté d'adaptation très rapide, c'est très compliqué. La tâche est très compliquée pour les Stéphanois », a assuré Lionel Charbonnier. Le message est passé.