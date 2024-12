Mbappé - Real Madrid : Voilà la preuve du fiasco ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé semble avoir du mal à retrouver son meilleur niveau en Espagne. Une baisse de régime qui a forcément un impact sur sa valeur marchande, et Mbappé vient d'ailleurs de sortir du podium des joueurs les plus cotés du marché au profil de Lamine Yamal.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé avait refusé de prolonger pour débarquer libre au Real Madrid. Et malgré des performances plutôt honorables sur le papier (14 buts, 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues), le capitaine de l'équipe de France semble avoir perdu de sa superbe avec ce départ en Espagne. Et cette tendance se traduit dans les chiffres pour Mbappé...

La valeur de Mbappé chute

Le site Transfermarkt, spécialisé dans la valeur marchande des joueurs, vient de mettre à jour ces valeurs. Et Kylian Mbappé, qui occupait en octobre dernier la 3e place du classement des joueurs les plus cotés derrière Erling Haaland (200M€) et Vinicius Junior (200M€), pointe maintenant à la 5e place. Sa nouvelle valeur est estimée à 160M€, et Mbappé se positionne désormais derrière Lamine Yamal (180M€) et Jude Bellingham (180M€).

Le symbole de sa chute

En clair, Kylian Mbappé est en train de perdre de la valeur après six mois passés au sein du Real Madrid. Une donnée objective qui permet donc de confirmer que cette expérience n'a pour l'instant pas été profitable à sa carrière. Reste à savoir si l'ancienne star du PSG parviendra donc à inverser la tendance dans les prochains mois...