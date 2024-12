Mbappé : «Il est de retour», l'annonce qui va enflammer le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris le chemin du Real Madrid l'été dernier et sa route a été pour le moins sinueuse à ses débuts. Ces derniers temps, le capitaine de l'équipe de France retrouve des couleurs et le sourire de l'autre côté des Pyrénées en enchaînant les buts. Si bien que Fabio Capello annonce son grand retour.

Tout Kylian Mbappé qu'il est, l'adaptation à l'institution qu'est le Real Madrid pouvait ne pas être express. Certes, Jude Bellingham était parvenu à s'acclimater plus rapidement que Mbappé lors de son arrivée à la Casa Blanca une année auparavant. Cependant, les attentes autour du champion du monde tricolore, espéré depuis des années par le président Florentino Pérez et les socios merengue, étaient décuplées par rapport à celles pour l'Anglais.

«On a attendu le 22 décembre pour voir Mbappé sur le chemin de la plénitude»

Un peu moins de cinq mois après sa première au Real Madrid, Kylian Mbappé a terminé la première partie de saison sur les chapeaux de roue à la Casa Blanca avec notamment un but marqué de l'extérieur de la surface d'une frappe limpide pendant la réception du FC Séville dimanche dernier (4-2). De quoi permettre à Frédéric Hermel, journaliste pour RMC Sport couvrant l'actualité du football espagnol, de faire un constat clair sur la progression de Mbappé au Real Madrid.

« Mbappé a été vraiment bon contre Séville. Sa frappe (sur son but, NDLR) est celle de quelqu'un en confiance, ça se sent. C'est un homme heureux, sur le bon chemin. (...) Là, on a attendu le 22 décembre pour voir Mbappé sur le chemin de la plénitude. On sent que Mbappé est en train de s'intégrer. Ancelotti le dit lui-même ».

«Mais je pense qu'il est de retour maintenant»

Fabio Capello était présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards vendredi. L'ex-entraîneur du Real Madrid voit un Kylian Mbappé proche de la pleine possession de ses moyens désormais du côté de la Casa Blanca.

« S’adapter à une grande équipe comme le Real Madrid, c’est difficile. J'ai vu des joueurs internationaux arriver là-bas et avoir peur. Mbappé a eu des problèmes en dehors du terrain, pas des problèmes de football. Mais je pense qu'il est de retour maintenant. Il a beaucoup de force et de classe. Je l'aime beaucoup, c'est un joueur d'un autre niveau ».