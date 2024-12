Mercato : Un changement d'entraîneur va relancer les plans du PSG ?

Axel Cornic

Fortement voulu par le président Nasser Al-Khelaïfi, Randal Kolo Muani n’a clairement plus sa place au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne l’a même pas convoqué pour les derniers matchs de l’année. Selon nos informations il pourrait rebondir à Manchester United, mais récemment la presse italienne a annoncé que l’AC Milan aimerait tenter sa chance lors du mercato de janvier.

Un an et demi après son transfert à 95M€, Randal Kolo Muani est poussé vers le départ. Il n’a que très peu joué lors de la première partie de saison et les derniers messages envoyé par Luis Enrique, ont totalement annihilé tout espoir concernant un avenir au PSG.

Départ contraint pour Kolo Muani ?

Interrogé sur un possible départ, le principal intéressé a toutefois surpris tout le monde en novembre dernier, assurant qu’il n’envisageait pas vraiment cette option. « Partir ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à cela. Je veux continuer à travailler, de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même » a déclaré Kolo Muani, sur Téléfoot. Pourtant, ce qui s’est passé ces dernières semaines pourraient bien le contraindre à sérieusement penser à un départ du PSG cet hiver.

La piste milanaise pourrait se compliquer

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la solution pourrait venir de Manchester United, mais Sky Sport Italia a tout récemment parlé d’un intérêt prononcé de l’AC Milan. Une piste confirmée depuis par plusieurs sources, mais qui pourrait bien avoir pris du plomb dans l’aile ! Car Paulo Fonseca a été démis de ses fonctions après le match nul face à l’AS Roma ce dimanche (1-1), remplacé au pied levé par Sérgio Conceição. Or, ce changement d’entraineur pourrait bien pousser les Rossoneri à revoir leurs plans pour le mercato de janvier, avec notamment Tammy Abraham qui pourrait être relancé... au grand dam du PSG et de Kolo Muani.