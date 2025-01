Mercato - PSG : Une offre va partir pour le successeur de Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale chercherait notamment à mettre la main sur un nouvel attaquant pour enfin remplacer Kylian Mbappé. Le nom de Marcus Rashford a ainsi été évoqué ces dernières semaines. L’international anglais devrait d’ailleurs recevoir une offre très prochainement.

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier. Mais dans le même temps, il a laissé un grand vide au PSG, qui n’a toujours pas été comblé. Le club de la capitale serait encore en quête de son successeur sur le mercato. Le10Sport.com vous avait d’ailleurs révélé en exclusivité il y a plusieurs mois que les Rouge-et-Bleu ciblaient principalement un nouvel ailier gauche.

Le PSG cible encore Marcus Rashford...

Et dans cette optique, le nom de Marcus Rashford est souvent revenu ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Manchester United, l’attaquant de 27 ans ne serait plus désiré chez les Red Devils. Le club mancunien ouvrirait donc la porte à un transfert de la star anglaise cet hiver. Cette dernière ne serait pas non plus opposée à un nouveau challenge loin de la Premier League.

... qui va bientôt recevoir une offre !

D’ailleurs, Marcus Rashford devrait bientôt recevoir une offre comme le rapporte Caught Offside. Même s’il n’est pas très en forme en ce moment, le joueur de Manchester United disposerait toujours d’une cote intéressante sur le mercato. L’un de ses prétendants ne devrait donc plus tarder à passer à l’action. Le PSG, de son côté, devrait suivre tout cela d’un œil attentif.