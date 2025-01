Mercato : Après sa signature, il réclame un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif pléthorique en se séparant de plusieurs indésirables, le PSG cherche notamment à se séparer de Randal Kolo Muani, qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Et cela tombe bien puisque Sergio Conceiçao, qui vient d'être nommé entraîneur de l'AC Milan, aurait réclamé sa signature.

Le mercato vient d'ouvrir ses portes, et la priorité du PSG est déjà parfaitement identifiée. En effet, le club de la capitale aura pour ambition de se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Deux sont principalement concernés à savoir Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Et concernant l'attaquant français, le PSG pourrait bien avoir trouvé une nouvelle option.

Conceiçao veut Kolo Muani à Milan

En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, Sergio Conceiçao, fraîchement nommé sur le banc de l'AC Milan pour remplacer Paulo Fonseca, souhaiterait recruter Randal Kolo Muani. Adepte du 4-4-2, le technicien portugais serait ainsi favorable à l'arrivée de l'attaquant du PSG.

La concurrence est rude

Cependant, il faudra faire face à une sacrée concurrence dans ce dossier. Et pour cause, le média italien ajoute que la Juventus, le Bayern Munich, certains clubs de Premier League dont Arsenal et Tottenham, ou encore Galatasaray sont intéressés par Randal Kolo Muani. Une aubaine pour le PSG.