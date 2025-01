Mercato : Le gros coup de froid lâché pour les prochains transferts du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis ce 1er janvier 2025, le mercato hivernal est ouvert. Les clubs peuvent désormais apporter du sang neuf et signer de nouveaux joueurs. Le PSG en profitera-t-il ? L'effectif de Luis Enrique a encore quelques carences et des transferts pourraient être à prévoir. A moins que le mercato ne soit finalement très calme à Paris.

Quid du mercato hivernal du PSG ? Pour France Bleu, Romain Beddouk a annoncé cinq transferts qui pourraient venir garnir les rangs de Luis Enrique en janvier. « Le PSG a bien une idée des profils de joueurs qui peuvent l’intéresser mais aucun nom ne filtre. Les profils je vous les donne : Un arrière droit pour faire reposer Hakimi quand il enchaine trop. Un défenseur central droit si Milan Skriniar part. Éventuellement un milieu de terrain un peu créatif. Un ailier pour concurrencer Dembélé et/ou Barcola. Et éventuellement un attaquant si Kolo Muani s’en va, et encore », a-t-il expliqué.

« On a beaucoup de théorie mais finalement très peu de concret »

Mais voilà que ces profils ciblés sont encore loin de poser leurs valises au PSG. C'est le message adressé par la suite par Romain Beddouk. Jetant un froid sur le mercato parisien, il a expliqué : « J’veux pas donner de faux espoirs aux supporters qui s’attendraient à de grands mouvements cet hiver. La liste que j’ai dressé c’est de la théorie. On tient ça du fait que Luis Enrique avait parlé de rêver d’avoir un effectif où tous les postes sont doublés, ce qui n’est pas le cas actuellement et donc on regarde où sont les manques. Mais vraiment j’y crois pas parce que comme je vous l’ai dit : on a beaucoup de théorie mais finalement très peu de concret ».

« Est-ce que ça veut dire qu’on ne va rien faire non plus ? Pas forcément »

« Pour l’arrière droit aucun nom ne filtre. Pour le défenseur droit et l’attaquant y’a quelques noms mais on en est vraiment à la toute première étape, celle de la piste, pas encore de discussions encore moins d’accord avec des joueurs. Le milieu de terrain créatif j’ai l’impression qu’on n’a même pas d’idée de joueur pour ce mercato et reste l’ailier où on a deux trois joueurs qui reviennent mais là encore très peu de concret. Alors est-ce que ça veut dire qu’on ne va rien faire non plus ? Pas forcément », a-t-il ensuite poursuivi.