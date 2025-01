Une réponse cash du PSG pour ce transfert à 50M€ ?

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG pourrait bien mettre la main sur un attaquant supplémentaire pour offrir plus de possibilités à Luis Enrique. Dernièrement, le club de la capitale a d’ailleurs creusé la piste menant à Marcus Rashford, mais cela ne devrait mener à rien. En effet, les dirigeants parisiens ne seraient pas disposés à payer les 50M€ demandés par Manchester United pour son joueur.

Pour le moment, Randal Kolo Muani est toujours au PSG, mais pour combien de temps ? L’attaquant de 26 ans est sur le départ, car il souhaiterait gagner en temps de jeu et, dans le même temps, le club de la capitale souhaite s’en séparer. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United fait notamment partie des prétendants du Français.

Le PSG piste Rashford pour remplacer Kolo Muani

Avec le possible départ de Randal Kolo Muani, le PSG aura sans doute encore plus besoin de recruter un attaquant cet hiver. Le club de la capitale a déjà quelques pistes, dont Marcus Rashford. Un départ de l’Anglais de Manchester United est clairement possible, comme il l’a affirmé dernièrement lors d’une interview.

Le PSG ne veut pas payer 50M€ pour Rashford

Marcus Rashford pourrait donc quitter Manchester United, mais pas à n’importe quel prix. En effet, les Red Devils demanderaient minimum 50M€ pour le laisser partir, d’après L’Équipe. Pour le moment, aucune formation européenne ne serait prête à mettre un tel prix, d’autant plus que l’attaquant a également un gros salaire (20M€). Le PSG va donc devoir trouver une nouvelle piste.