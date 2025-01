Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour cette grosse signature !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent parmi les éléments centraux de l'effectif du Bayern Munich depuis son arrivée en 2019, Alphonso Davies arrive à la fin de son contrat en juin 2025. Comme le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, les clubs sont autorisés à le signer en vue d'une arrivée l'été prochain. Alors que le Real Madrid semblait s'approcher de plus en plus du Canadien, tout pourrait être relancé.

Bien parti dans ce dossier menant à Alphonso Davies, le Real Madrid pourrait vite déchanter. En fin de contrat, le Canadien semblait plutôt intéressé pour un départ l'été prochain. A 24 ans, l'arrière gauche est un profil très intéressant pour les dirigeants madrilènes qui s'imaginaient pouvoir conclure l'affaire cet hiver. Il faudra visiblement en faire plus.

Le départ de Mbappé au Real Madrid tremble le PSG ! Quel avenir pour le club parisien ? 🔥

➡️ https://t.co/iahIFxRy51 pic.twitter.com/y1gWlrmDSN — le10sport (@le10sport) January 1, 2025

Davies fidèle au Bayern ?

D'après les informations dévoilées par Relevo ce jeudi, Alphonso Davies serait de plus en plus proche de prolonger au Bayern Munich. Le défenseur, présent sur quasiment tous les matches depuis le début, donnerait sa priorité au club allemand, en signe de reconnaissance pour être venu le chercher depuis la MLS alors qu'il était encore très jeune.

Le Real Madrid lâché ?

Ces dernières semaines, on rapportait qu'Alphonso Davies se dirigeait plutôt vers un départ et le Real Madrid apparaissait comme le grand favori pour un futur transfert. D'autres clubs, comme Manchester United et Liverpool, étaient relégués au second plan et le sont toujours d'après Relevo. Reste à savoir ce que compte faire Alphonso Davies dans les prochaines semaines.