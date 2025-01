Kylian Mbappé lui propose «un challenge excitant» au téléphone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu actionnaire majoritaire du SM Caen cet été, Kylian Mbappé n'aura pas tardé à se mettre en action pour attirer des joueurs en Normandie. Ainsi, si Yann M'Vila s'est engagé avec le club de Ligue 2, c'est grâce à la star du Real Madrid. Tout s'est débloqué à la suite d'un appel de Mbappé.

Parti de l'ASSE en 2020, Yann M'Vila a retrouvé la France durant l'été 2024. Le milieu de terrain international a ainsi accepté de relever le challenge du SM Caen. Et si le joueur de 34 ans a accepté de débarquer en Ligue 2, c'est aussi en grande partie grâce à Kylian Mbappé. Cet été, l'actionnaire majoritaire du club normand a décroché son téléphone et a su trouver les mots justes pour convaincre M'Vila.

Le PSG prêt à frapper fort ? 👀 Kvaratskhelia dans le viseur pour remplacer Mbappé, mais Naples n'a pas dit son dernier mot !

➡️ https://t.co/eSdmgjnbnP pic.twitter.com/frviP7SZ77 — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

« C'était un challenge excitant »

Pour les médias de Ligue 2, Yann M'Vila est revenu sur sa signature à Caen et le rôle joué par Kylian Mbappé. Il a alors raconté : « Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer le défi de découvrir la Ligue 2 à 34 ans ? Comme je l'ai déjà dit, le coup de fil de Kylian Mbappé. Il m'a exposé son projet et ce qu'il attendait de moi. C'était un challenge excitant et qui m'a plu directement ».

« Jouer en Ligue 2 ça m'intéressait pas vraiment mais... »

« Ce n'était pas une de mes idées de base de venir en Ligue 2 ? Non, pour être franc, vraiment pas. J'avais pas mal d'options ailleurs et de jouer en Ligue 2 ça m'intéressait pas vraiment mais quand on m'a exposé le projet et surtout ce qu'on attendait de moi, il y a avait une réelle confiance en moi », a ensuite ajouté Yann M'Vila.