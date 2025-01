Kylian Mbappé : Une réunion au sommet avec un entraîneur planifiée à Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, le Stade Malherbe de Caen a décidé de changer d'entraîneur. Nicolas Seube a ainsi été remercié et le club normand a nommé Bruno Baltazar sur son banc de touche. Un nouveau technicien qui n'a pas eu l'occasion d'échanger avec Kylian Mbappé, actionnaire majoritaire de Caen. Mais voilà que cela pourrait se faire... à Madrid.

Cet été, Kylian Mbappé est devenu joueur du Real Madrid, mais aussi actionnaire majoritaire du Stade Malberbe de Caen. A 26 ans, le Français est donc désormais dirigeant et cela s'accompagne de grandes décisions à prendre. Ça a été le cas dernièrement avec le changement d'entraîneur à Caen avec le remplacement de Nicolas Seube par Bruno Baltazar.

« Ma responsabilité aussi d'honorer son statut »

Nouvel entraîneur du SM Caen, Bruno Baltazar a eu quelques mots sur Kylian Mbappé en conférence de presse. Rapporté par RMC, il a alors fait savoir : « Avec le président et Gérard Prêcheur, on a eu plusieurs entretiens, pour nous connaître et voir si on était aligné. Bien sûr l'actionnaire c'est l'actionnaire, peut-être le meilleur joueur du monde, c'est ma responsabilité aussi d'honorer son statut ».

« J'espère le voir à Madrid »

« Je ne l'ai pas eu au téléphone malheureusement, j'espère le voir à Madrid peut-être sur un match. Je ne m'attendais pas à être contacté à ce moment-là, mais je crois que je mérite », a poursuivi Bruno Baltazar. Rencontre à venir donc à Madrid avec Kylian Mbappé ?