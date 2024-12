Le clan Mbappé vire son entraîneur, l’annonce inquiétante

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En juillet dernier, le SM Caen était racheté par Coalition Capital, fonds d’investissement appartenant à Kylian Mbappé (Real Madrid). Mais depuis, les résultats du club normand sont inquiétants. Alors que la légende locale Nicolas Seube a été démise de ses fonctions et remplacée par le Portugais Bruno Baltazar, ce choix a été vivement critiqué.

Propriétaire du SM Caen à 80 % depuis juillet dernier, Kylian Mbappé a bien du souci à se faire. L’attaquant du Real Madrid, qui ne gère que de loin les affaires du club normand, voit la formation caennaise être en péril depuis le début de la saison. 16Ème de Ligue 2, Caen a d’ailleurs décidé de se séparer de son entraîneur Nicolas Seube, arrivé en novembre 2023 sur le banc, et accessoirement joueur le plus capé de l’histoire du club.

Un transfert record pourrait redéfinir l'avenir de Mbappé ! Découvrez les coulisses d'une offre incroyable 💰 https://t.co/odCQjn7Q5q — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Le SM Caen s’est séparé de Nicolas Seube

Ce dimanche, l’ancien défenseur a été froidement remercié par sa direction, qui a officialisé la nouvelle par un bref communiqué : « Après un an passé à la tête de l'équipe professionnelle, le Stade Malherbe Caen a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Seube. Entraîneur depuis décembre dernier, le joueur le plus capé de l’histoire du SM Caen aura dirigé 44 rencontres sur le banc des 'rouge et bleu », pouvait on lire au sein de ce dernier.

« Il y a de quoi être inquiet, tant sur le fond que sur la forme »

Rapidement, le successeur de Nicolas Seube était trouvé. Dans l’après-midi, le Portugais Bruno Baltazar était nommé sur le banc du SM Caen. L’ancien technicien du Radoniak Radom en Pologne va donc devoir rapidement redresser la barre. Mais cette décision ne plaît pas du tout à l’ancien coach Patrice Garande qui s’est exprimé sur les réseaux sociaux : « Donc, pour incarner le projet du SM Caen on va chercher un entraîneur étranger qui a changé de club chaque saison, on vire Nicolas Seube sans aucune considération (humaine et professionnelle). Il y a de quoi être inquiet, tant sur le fond que sur la forme », a écrit l’ancien coach caennais (2012-2018).