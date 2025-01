Real Madrid : Mbappé envoie un gros message à Vinicius Junior !

Jean de Teyssière

Le 17 décembre dernier, Vinicius Junior a été sacré meilleur joueur de l'année 2024. Le Brésilien n'a cette fois-ci pas manqué de soulever ce prestigieux trophée, après l'échec du Ballon d'Or deux mois plus tôt. Un succès largement salué par de nombreuses stars du foot, notamment Kylian Mbappé qui semblait ravi pour son coéquipier.

Pour le moment, le duo Vinicius-Mbappé au Real Madrid n'enflamme pas les défenses adversaires comme c'était attendu. S'il y a du mieux pour Kylian Mbappé depuis quelques semaines, son entente avec l'international brésilien reste à parfaire. En dehors des terrains, les deux hommes semblent en tout cas assez proches.

«Je suis le meilleur joueur du monde»

Après sa victoire aux trophées The Best, Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid avait publié un long message sur Instagram, pour fêter ce titre : « Veni Vidi Vici. Aujourd'hui, j'écris à ce garçon qui a vu tant d'idoles soulever ce trophée... son heure est venue. Ou plutôt, mon heure est venue. Le moment de dire... oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu dur pour cela. Ils ont essayé et essaient encore de m'invalider, de me diminuer. Mais ils ne sont pas préparés. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j'étais à São Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi. J'ai failli être avalé.J'ai gagné pour moi, pour ma famille. Avec beaucoup de soutien tout au long du chemin: Flamengo, le Real Madrid, l'équipe nationale du Brésil, mes centaines de coéquipiers au fil des années... les personnes qui m'accompagnent au quotidien dans ma routine, ceux qui m'admirent... Le meilleur joueur du monde. »

Mbappé félicite Vinicius

Un succès également salué par Kylian Mbappé, son coéquipier au Real Madrid. L'ancien joueur du PSG s'est simplement satisfait d'un message publié dans sa story Instagram : « Bien mérité frère. » Un message qui fera sans doute plaisir à Vinicius Junior.