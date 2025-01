OM : Après Greenwood, un nouveau transfert polémique va être bouclé ?

Arnaud De Kanel

Cet été, la venue de Mason Greenwood à l'OM a fait grand bruit en raison des différents affaires dans lesquelles sont impliqués l'attaquant anglais. Le club phocéen avait malgré tout décidé de prendre le risque et six mois plus tard, voilà qu'un autre de club de Ligue 1 pourrait réaliser un coup similaire.

L'OM s'était attiré les foudres de ses supporters et de nombreux élus locaux cet été en prenant la décision d'acheter Mason Greenwood qui avait été accusé de viol et de violence conjugale par sa compagne. Le club phocéen avait souhaité offrir une seconde chance à l'attaquant anglais, blanchi par la justice. Et cette fois-ci, c'est Montpellier qui se retrouve dans la tourmente pour un problème similaire.

Montpellier veut Ben Yedder

D'après les informations de L'Equipe, la lanterne rouge de Ligue 1 s'intéresserait à Wissam Ben Yedder pour renforcer son attaque. Sans club depuis la fin de son contrat avec l'AS Monaco, l'international tricolore est dans la tourmente puisqu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Reconnu coupable d'agression sexuelle en novembre dernier, Ben Yedder avait écopé de deux ans de prison avec sursis. Son contrôle judiciaire a été allégé et il l'autorise à poursuivre sa carrière professionnelle. Le MHSC a bien l'intention d'en profiter.

«La morale et l'honneur, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en ce moment»

Du côté de Montpellier, les avis divergent. « Si Ben Yedder a le même niveau que Greenwood, je connais peu de supporters de la Paillade qui s'en plaindront dans deux mois. La morale et l'honneur, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre en ce moment », fait remarquer Théo, un supporter montpelliérain, pour L'Equipe. « On est là à critiquer les joueurs, leur mentalité, et on va s'intéresser à ce mec ? Ça m'inspire du dégoût. Ben Yedder ne doit plus avoir la tête au foot, avec des problèmes d'alcool, de violences, ça n'a pas de sens », déplore Sébastien. Comme pour Greenwood à l'OM, cette rumeur n'a pas fini de faire parler.