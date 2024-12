Mercato : Un entraîneur s’annonce au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé est désormais entraîné par Carlo Ancelotti, qui l’année dernière a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec la Casa Blanca. Si son nom a récemment été lié à l’AS Rome, un club qu’il apprécie, le technicien italien âgé de 65 ans a assuré qu’il n’avait pas l'intention de quitter la capitale espagnole.

En raison des difficultés rencontrées par le Real Madrid en début de saison, l’avenir de Carlo Ancelotti a beaucoup fait parler. Alors que Xabi Alonso aurait décidé de quitter le Bayer Leverkusen, il serait le favori dans l'optique de le remplacer dès la saison prochaine. Le technicien italien, prolongé jusqu’en juin 2026 l’année dernière, a récemment vu son nom être lié à l’AS Rome, qui s’est récemment attaché les services de Claudio Ranieri.

«Je suis heureux ici et je ne pense pas à mon avenir»

« On en parle beaucoup, mais je suis très bien ici et je travaille pour rester ici le plus longtemps possible », a assuré Carlo Ancelotti dans l’émission Radio Anch'io lo Sport. « Ranieri est un ami et il se débrouille très bien, je suis très heureux. Je suis très attaché à la Roma, j'ai toujours eu de bons souvenirs, mais il y a une mer entre dire et faire. Pour l'instant, je suis heureux ici et je ne pense pas à mon avenir. J'ai encore un contrat de deux ans ici, mais les contrats peuvent être rompus ou prolongés. »

«C'est un honneur et un plaisir d'entraîner le Real Madrid»

« Pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'entraîner le Real Madrid, gagner n'est jamais facile mais le faire ici est un peu plus facile qu'ailleurs », a ajouté Carlo Ancelotti, dont l’objectif est d’atteindre la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid cette saison. « En Ligue des champions, atteindre la finale est l'objectif de tous. Jusqu'à présent, notre chemin n'a pas été facile, mais il reste deux matches pour se qualifier et nous verrons ensuite. Liverpool a fait un bon parcours jusqu'à présent, mais c'est en mars et en avril qu'il faut être prêt à gagner. »