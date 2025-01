PSG : Luis Enrique annonce un mercato de folie !

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, le PSG ne compte pas rester les bras croisés et regarder les autres clubs opérer. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a affirmé qu'il voulait recruter des joueurs de classe mondiale.

Orphelin de Kylian Mbappé, transféré librement et gratuitement au Real Madrid le 1er juillet, le PSG s'est attaché les services de quatre joueurs au total. En effet, le club de la capitale a renforcé toutes ses lignes en recrutant Matvey Safonov (gardien de but), Willian Pacho (défenseur central), Joao Neves (milieu de terrain) et Désiré Doué (attaquant) lors du dernier mercato estival. Malgré tout, le PSG pourrait s'activer au mois de janvier.

PSG : Luis Enrique réclame du lourd à sa direction

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur le mercato du PSG. Et le coach du club rouge et bleu a affirmé qu'il voulait voir sa direction lui offrir des joueurs de classe mondiale.

«Nous voulons des signatures de haut niveau»

« Le mercato ? Je crois que le projet du club ne change pas. Nous voulons des signatures de haut niveau. Nous avons une idée claire de notre projet de jeu. Il y a aussi la réalité du mercato. De notre côté, il y a eu un changement de mentalité au niveau de la politique sur le mercato », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Reste à savoir si le club de la capitale trouvera chaussure à son pied cet hiver.