Mercato - PSG : La sortie retentissante de Marquinhos sur son avenir !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Marquinhos n'est pas certain de finir l'année au PSG. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le capitaine parisien a clamé son amour pour le club rouge et bleu, désirant continuer à s'inscrire sur la durée au Parc des Princes. Toutefois, Marquinhos a affirmé qu'on ne peut jamais prévoir l'avenir dans le football.

Lors de l'été 2013, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Marquinhos à l'AS Rome, et ce, grâce à une offre avoisinant les 31,4M€. Au fil des années, le défenseur brésilien a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Et alors qu'il a débuté sa douzième saison à Paris, Marquinhos est aujourd'hui le grand patron du vestiaire rouge et bleu, ayant récupéré le brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva à l'intersaison 2020.

Marquinhos se projette avec le PSG

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Marquinhos a fait clairement savoir qu'il ne voulait en aucun cas quitter le PSG de si tôt. Toutefois, le capitaine de Luis Enrique a reconnu que dans le football, il était impossible de prévoir l'avenir.

«Notre futur, on ne sait jamais»

« Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l'instant, toutes mes pensées et ma motivation vont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j'ai encore beaucoup de choses à donner. Je peux encore apporter beaucoup de choses », a confié Marquinhos. Reste à savoir si le capitaine du PSG aura l'opportunité de finir sa carrière au Parc des Princes.