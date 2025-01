Il prépare sa revanche au Qatar, le PSG est menacé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’orée d’un calendrier très chargé, le PSG se prépare actuellement pour le trophée des Champions qu’il disputera ce dimanche après-midi face à l’AS Monaco à Doha. Battu par les Parisiens il y a deux semaines (2-4), les Monégasques ont soif de revanche, et ne craignent pas leur adversaire comme l’a confirmé Adi Hütter en conférence de presse.

Le PSG face à un gros rendez-vous en ce début d’année 2025. Ce dimanche (17h30), le club de la capitale va affronter l’AS Monaco à Doha à l’occasion du trophée des Champions. Une rencontre au contexte particulier, étant donné que les Parisiens vont évoluer avec le soutien du public, alors que le PSG est la propriété du Qatar depuis 2011 et son rachat par le fonds d’investissement QSI.

Un air de revanche pour Monaco face à Paris

Ce match représente également une opportunité particulière pour les deux clubs. Le PSG, qui a pris de l’avance en tête de la Ligue 1, pourrait d’ores et déjà s’octroyer un premier titre cette saison, et conserver ce trophée, déjà acquis en janvier 2024 face au TFC (2-0). Pour l’AS Monaco, ce trophée des Champions a comme un goût de revanche, alors que les hommes d’Adi Hütter ont été défaits par les Parisiens il y a deux semaines en championnat du côté de Louis II (2-4, le 18 décembre). Une rencontre dans laquelle les Monégasques avaient même l’avantage avant de craquer en fin de match.

« On sait ce qu’on a à faire »

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, l’entraîneur de l’ASM a prévenu : les siens sont prêts pour affronter le PSG : « Demain (dimanche, contre le PSG), c’est une finale. Contre le leader de Ligue 1, donc on a forcément hâte de la jouer. La préparation a été normale. Aujourd’hui, il y aura une séance ouverte aux médias, donc on ne pourra pas trop travailler tactiquement, mais on l’a déjà fait à Monaco. On sait ce qu’on a à faire. »