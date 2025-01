Magnifique projet au PSG, Luis Enrique jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Étant actuellement présent à Doha avant de disputer le trophée des Champions face à l’AS Monaco ce dimanche (17h30), le staff du PSG a pu organiser un beau projet avec des enfants handicapés à Doha. Alors que Luis Enrique a notamment dirigé une séance d’entraînement avec ces derniers, le coach parisien a délivré un beau message.

Le premier choc de 2025 approche pour le PSG. Pour son premier match de l’année, le club de la capitale a dû se rendre à Doha (Qatar) où il affrontera l’AS Monaco à l’occasion du trophée des Champions ce dimanche après-midi. Mais avant cela, les Parisiens ont pu s’atteler à plusieurs œuvres caritatives.

Un retour inattendu pour le PSG ? Les rumeurs de légende font vibrer le mercato ! ⚽️

➡️ https://t.co/UYwT94kUlQ pic.twitter.com/e9I8QgVsVu — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

Luis Enrique a échangé avec des enfants handicapés au Qatar

Avec la présence de la PSG Academy à Doha, Luis Enrique et son staff ainsi que Claude Makélélé ont pu réaliser un beau projet avec des enfants autistes et neurotypiques sur place. Les deux hommes ont ainsi dirigé une séance d’entraînement ludique avec des enfants handicapés, et cela a plu au technicien espagnol.

« Ça nous ramène tous sur terre »

« Avoir l’opportunité de partager ces moments et voir la réalité de tant de personnes, ça nous ramène tous sur terre. Et pouvoir apporter ma contribution à ce genre de choses, même si ce n'est qu'une heure, je suis toujours ravi de le faire », a déclaré Luis Enrique face aux médias présents sur place.