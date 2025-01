PSG : C’est du jamais vu, Luis Enrique fait une annonce historique !

Thomas Bourseau

Pendant le mercato hivernal de 2024, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo s'étaient engagés en faveur du club de la capitale. Cependant, Luis Enrique a reconnu que pour ce qui est de cette édition 2025 du marché d'hiver, les renforts pourraient ne pas affluer au Paris Saint-Germain. Une annonce qu'il a faite en plein vol vers le Qatar. Historique.

Jeudi, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement au Campus PSG après une trêve hivernale. Mais c'était seulement le temps d'une séance avant de déjà prendre l'avion... pour le Qatar ! En effet, ce dimanche 5 janvier aura lieu le Trophée des Champions à Doha opposant le PSG à l'AS Monaco. L'occasion pour les hommes de Luis Enrique de rafler leur premier titre de la saison comme cela fut le cas en janvier 2024 avec son succès contre le Toulouse FC dans la même compétition.

Le PSG organise une conférence de presse dans l'avion !

Pour la première fois de l'histoire, et grâce à la connexion assurée par Starlink, Luis Enrique et Marquinhos, respectivement entraîneur et capitaine du PSG, ont pu livrer une conférence de presse à plusieurs journalistes à plus de 10 000 mètres d'altitude. Invité à s'exprimer sur les objectifs du Paris Saint-Germain sur le mercato hivernal qui a repris ses droits le 1er janvier et qui clôturera ses portes le 3 février prochain, Luis Enrique a avoué être prêt à témoigner de l'arrivée de renforts. « Le mercato d’hiver ? Nous sommes toujours ouverts pour améliorer notre effectif ».

«Le mercato ? C’est compliqué car les grands joueurs ne sont pas disponibles»

Cependant, Luis Enrique est tout sauf dupe. Le coach espagnol, quand bien même il aimerait être témoin de mouvements dans le sens des arrivées, sait pertinemment que ce mercato d'ajustements n'est pas le moment idéal pour réellement renforcer son effectif au PSG. « Mais c’est compliqué car les grands joueurs ne sont pas disponibles. Le mercato sera ce qu’il sera ».