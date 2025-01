PSG : Salah recalé par Luis Enrique, il hallucine déjà !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Annoncé comme une piste chaude du PSG pour l’été prochain, Mohamed Salah a fait part ce vendredi, d’une réelle possibilité de quitter Liverpool à l’issue de la saison. Si son arrivée à Paris n’est pour le moment qu’une rumeur, le journaliste Bertrand Latour a anticipé une possible réaction de Luis Enrique ne voulant pas de l’Égyptien au sein de son effectif.

Une chose est certaine, le PSG ne veut plus de vedettes au sein de son effectif. Pour autant, au cours des dernières semaines, Cristiano Ronaldo ou encore Mohamed Salah ont été liés au club de la capitale. Concernant l’Égyptien, l’Equipe a révélé que l’arrivée de la star de Liverpool pourrait être facilitée, notamment par sa proximité avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, auprès du quotidien sportif, le PSG a rapidement nié tout contact avec Salah pour une signature l’été prochain.

Salah confirme que la fin est proche à Liverpool

Car en fin de contrat d’ici quelques mois, Mohamed Salah a annoncé que pour le moment, ce dernier se dirigeait davantage vers un départ que vers une prolongation à Liverpool. « Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir », confiait le joueur de 32 ans à Sky Sports ce vendredi.

« Si Luis Enrique nous invente qu’il n’a pas besoin de Salah, alors j’arrête, je vous libère de ma présence »

Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Bertrand Latour a anticipé un possible rejet de Mohamed Salah par Luis Enrique : « C’est pas un attaquant de pointe donc ça devrait aller. Si Luis Enrique nous invente qu’il n’a pas besoin de Salah, alors j’arrête, je vous libère de ma présence et je fais autre chose. Il met 40 buts par an », a ainsi lâché le journaliste.