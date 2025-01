Mercato : Le RC Lens s’est décidé pour un nouveau transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme l’a fait savoir Pierre Dréossi ce dimanche, Brice Samba et Abdukodir Khusanov pourraient quitter le RC Lens lors de cette période de mercato hivernal, mais ce ne sera en revanche pas le cas d’Andy Diouf. Si Crystal Palace est intéressé par le milieu de terrain âgé de 21 ans, les Sang et Or ont fermé la porte à un départ en janvier.

En marge de la réception de Toulouse ce dimanche (0-1), Pierre Dréossi a fait un point sur le mercato hivernal du RC Lens, surtout dans le sens des départs. Le directeur général des Sang et Or a notamment évoqué le cas Brice Samba (30 ans), annoncé proche de rejoindre le Stade Rennais. Si les négociations entre les deux clubs se sont « crispées », Pierre Dréossi a assuré qu’elles étaient toujours en cours et que l’international français (3 sélections) peut encore prendre la direction de Rennes d'ici à la fermeture du marché des transferts.

Kevin Danso dit non ! Un choix surprenant qui pourrait bouleverser le mercato du RC Lens. 🚨

➡️ https://t.co/PqQzCEwOsj pic.twitter.com/8yKJYVEWOj — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

Dréossi annonce le départ de Khusanov

Pierre Dréossi a également parlé d’Abdukodir Khusanov (20 ans), annoncé dans le viseur du PSG notamment, et qui devrait quitter le RC Lens en janvier : « Lens ne va pas revoir ses ambitions. On veut être européen, on a la capacité et on l’aura. Dans tous clubs, il y a des départs, Brice partira peut-être. Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore. Il y aura des départs, mais aussi des arrivées. On aura un effectif largement suffisant en qualité pour chercher l’Europe. Et offensivement, on va tout faire pour se renforcer. On a la meilleure défense du championnat. Alors c’est vrai que si Khusanov part… Mais on a encore beaucoup d’atouts présents dans notre club. Avec les nouvelles arrivées, nous serons plus armés pour le championnat. Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens. »

Le RC Lens ferme la porte pour Diouf

Si Brice Samba et Abdukodir Khusanov risquent donc de quitter le RC Lens cet hiver, cela ne sera en revanche pas le cas d’Andy Diouf. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Crystal Palace a approché les Sang et Or afin de s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 21 ans. Une approche repoussée par le RC Lens, qui n’a pas l’intention de se séparer de l’international espoir français, du mois lors de cette période de mercato.