Mercato - OM : La presse italienne annonce la prochaine recrue !

Axel Cornic

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille a débuté sur les chapeaux de roues, avec l’arrivée du défenseur brésilien Luiz Felipe, libre de tout contrat. Mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia semblent déjà être concentrés sur le prochain coup, qui pourrait arriver de Serie A et plus précisément de l’AS Roma.

Plus d’une dizaine de recrues ont débarqué à l’OM cet été, mais Roberto De Zerbi ne semble pas vraiment satisfait et souhaiterait encore se renforcer à certains postes. C’est notamment le cas en défense, avec Luiz Felipe qui pourrait bien devenir l’un des nouveaux hommes forts de l’arrière-garde marseillaise.

Rabiot met le feu ! 🔥 Son ambition pourrait bien bouleverser la rivalité avec l'OM cette saison. Prêts pour le choc ?

➡️ https://t.co/BugZ39ltOB pic.twitter.com/Bq5ZmKgw4G — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 7, 2025

De Zerbi accueille Luiz Felipe

On attend encore l’officialisation de sa signature, mais le Brésilien semble déjà faire le bonheur de Roberto De Zerbi ! « On est très content qu’il arrive, c’est un bon joueur pour nous, au niveau de sa qualité, de sa mentalité » a expliqué récemment le coach de l’OM, au micro de DAZN. « C'est un joueur très expérimenté, habitué à évoluer dans de grands clubs avec de grosses ambiances. Il va vraiment nous apporter quelque chose, c’est une très belle chose pour nous ». Mais la défense pourrait bientôt connaître une nouvelle arrivée…

Place désormais à Zalewski ?

Plusieurs sources en Italie annoncent depuis quelques jours un intérêt prononcé de l’OM pour Nicola Zalewski, international polonais qui peut évoluer aux postes de milieu, piston et arrière gauche, mais également à celui de milieu droit. Très utilisé ces dernières saisons, il a vu sa situation radicalement changer avec l’arrivée de Claudio Ranieri sur le banc, puisqu’il n’a plus joué le moindre match en Serie A depuis le 7 décembre dernier. L’OM aurait ainsi été alerté et Il Corriere dello Sport nous apprend ce mardi que les négociations devraient passer à la vitesse supérieure, avec le joueur de 22 ans qui a des grandes chances de devenir la deuxième recrue marseillaise de l’hiver 2025.