Transferts : Un attaquant plante l’OM et raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment de quitter l'OGC Nice lors du mercato estival 2012, Anthony Mounier aurait pu signer à l'OM puisqu'il faisait l'objet d'un accord entre les deux clubs pour un transfert. Mais l'attaquant gaucher, qui avait déjà donné sa parole à Montpellier, a finalement décidé de snober l'OM pour respecter son engagement envers le club héraultais.

Pur produit issu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Anthony Mounier a pourtant été tout proche de rejoindre le rival marseillais. En effet, alors qu'il marchait très fort avec l'OGC Nice, l'ailier gauche était courtisé par l'OM qui avait même trouvé un accord avec les Aiglons pour boucler le transfert de Mounier. Mais de son côté, le joueur avait déjà un engagement oral avec Montpellier, qui venait tout juste d'être sacré champion de France, et il a donc décidé de planter l'OM pour respecter sa parole.

Sampaoli en quête d'un renfort qui pourrait faire la différence ? L'OM a-t-il fait une erreur avec Rongier ? 🤔

➡️ https://t.co/lLIEFzg9OI pic.twitter.com/wbFKSYRZOS — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 5, 2025

« J'avais déjà donné ma parole »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Anthony Mounier raconte son transfert avorté vers l'OM : « Le transfert qui a failli se faire ? À Marseille, quand je finis à Nice. Le président de l'OM tombe d'accord avec celui du Gym pour un transfert. Moi, j'avais déjà donné ma parole à Montpellier, que j'étais content de rejoindre. L'OM était dans une situation délicate car il n'y avait pas de coach. J'avais vécu un premier transfert de Lyon à Nice sur le tard (en 2009) et je ne voulais pas revivre la même chose. Je souhaitais m'engager rapidement dans un club pour attaquer la présaison. Ce n'était pas le bon moment pour moi d'aller là-bas », explique-t-il.

« Courbis m'a remis la tête puis les jambes à l'endroit »

Mounier a donc finalement signé à Montpellier en 2012, mais c'est surtout lors de sa dernière saison dans l'Hérault (2014-2015) qu'il a été le plus performant : « Rolland Courbis m'a remis la tête puis les jambes à l'endroit ! J'étais vraiment en confiance et tout ce que je tentais, je le réussissais. Ça faisait vraiment des saisons prolifiques en termes de buts et de passes décisives », poursuit l'ancien attaquant de l'OL.