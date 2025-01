Équipe de France, OM… La mèche est vendue pour Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Éloigné des bancs depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n’a jamais caché son désir de retrouver un banc pour reprendre sa carrière. Annoncé dans de nombreuses équipes, y compris à l’OM, le champion du monde 1998 attendrait, en réalité, que la place se libère en équipe de France.

A chaque mercato, ou presque, son nom revient dans l’actualité sportive. Depuis mai 2021, Zinédine Zidane entretient une sorte de mystère autour de son avenir. Alors qu’il avait évoqué à de nombreuses reprises un possible retour sur les bancs, le champion du monde 1998 semble, aujourd’hui, épanoui dans son rôle de grand-père. « Je m’occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c’est le plus important pour moi.» avait-il confié à Madame Figaro.

Debbouze annonce son prochain club ?

Ce qui ne veut pas dire que Zidane ne replongera pas. Au contraire, le technicien tricolore attendrait le bon défi pour renouer le fil de sa carrière. Et selon plusieurs de ses proches, sa prochaine destination est déjà trouvée. « Je ne peux rien vous dire, mais il va reprendre l’équipe de France ! » a déclaré Jamel Debbouze, qui avait partagé l’affiche avec Zizou durant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

Zidane reste discret sur son avenir

Sur RMC, Christophe Dugarry avait même révélé qu’il avait proposé ses services à la FFF. « On lui a dit non. Après, il fait ce qu’il veut. Je lui ai déjà posé la question : 'pourquoi tu ne communiques pas ?', il me dit : 'pourquoi tu veux que ce soit les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier ? Il suffit que n’importe quel média envoie une saucisse et je dois confirmer, informer, dire que je ne suis pas dispo ?' Il est tranquille chez lui, il ne demande rien à personne » avait confié son grand ami.