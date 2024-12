Zidane à Paris, «il a dit oui»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 26 juillet dernier, les yeux du monde entier étaient rivés vers Paris, capitale de la France, pour la traditionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un show de plusieurs heures lors duquel on a notamment pu voir Zinedine Zidane avoir un rôle important. A l'origine de la présence du champion du monde 98, Tony Estanguet a raconté son premier échange avec Zizou.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 avait réservé quelques surprises aux spectateurs et téléspectateurs. Alors qu'on connaissait une petite partie du programme, certains moments n'ont été dévoilés qu'au dernier moment. Ça a notamment été le cas avec la présence de Zinedine Zidane, comme relayeur de la flamme olympique à Paris. Cela tenait énormément à coeur à Tony Estanguet.

« La première fois que j'ai croisé Zidane... »

A la tête de l'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris, Tony Estanguet a dévoilé quelques secrets dans un entretien accordé au Parisien. Ainsi, à propos de Zinedine Zidane et son rôle lors de la cérémonie d'ouverture, il a notamment révélé : « La première fois que j'ai croisé Zidane, c'était à Roland-Garros, un peu plus d'un an avant les Jeux ».

« Il m'a tout de suite dit oui »

« Je lui ai expliqué que j'avais envie de le mettre à l'honneur durant les Jeux, tellement France 98 avait apporté au sport français ! Il m'a tout de suite dit oui, mais il n'a su que très tardivement ce qu'il ferait », a poursuivi Estanguet concernant Zinedine Zidane, immédiatement d'accord.