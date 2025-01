Mercato : La recrue qui va transformer l'OM, c'est elle !

Thomas Bourseau

En l'espace de quelques mois, l'effectif de l'OM a déjà été métamorphosé par le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia. Le tandem a en effet multiplié les changements au sein d'un groupe que Roberto De Zerbi a hérité. Il faudrait néanmoins un attaquant latéral du point de vue de Rio Mavuba doté de caractéristiques bien spécifiques.

Ce lundi 6 janvier 2025 pourrait bien être synonyme de recrutement pour l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al-Ittihad, Luiz Felipe (27 ans) serait attendu à Marseille afin de parapher un bail de 18 mois avec l'OM si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe dans ses colonnes de dimanche.

«Ajouter beaucoup de joueurs ça ferait un peu trop pour l’adaptation»

La polyvalence de Luiz Felipe, capable d'occuper tous les postes défensifs du 3-4-3 mis en place par Roberto De Zerbi permettrait à l'OM de disposer à la fois de son défenseur central et arrière latéral souhaités par les dirigeants marseillais. Ainsi, Rio Mavuba insiste sur le fait que l'Olympique de Marseille aurait tout à gagner à injecter du sang neuf dans son secteur offensif avec un profil bien particulier en tête. « L’OM ne devrait pas être trop actif cet hiver ? C’est plutôt malin de leur part et assez intelligent. Ils ont un effectif qui s’est construit, ajouter beaucoup de joueurs ça ferait un peu trop pour l’adaptation ».

Pour Rio Mavuba, il faut un «excentré dribbleur» en attaque cet hiver !

« Il y a un joueur en plus de ce défenseur central que je prendrais, en tout cas un profil, un excentré dribbleur parce qu’on sent que l’OM a des difficultés à domicile et qui peut jouer attaquant ». a conclu l'ancien joueur de l'équipe de France sur le plateau de Téléfoot.