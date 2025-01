Mercato - PSG : Un coup de pouce donné par une vieille connaissance de l’OM ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain aimerait bien voir quelques indésirables faire leurs valises et c’est notamment le cas de Randal Kolo Muani. Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, l’attaquant aurait plusieurs pistes à l’étranger et notamment en Italie, avec la Juventus qui aimerait l’offrir à Thiago Motta.

Recruté pour 95M€ il y a un an et demi, Randal Kolo Muani est clairement une erreur de casting. La troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG n’a déjà plus d’avenir au club, puisque Luis Enrique ne compte plus sur lui. Et à 26 ans, il pourrait relancer sa carrière à l’étranger...

Le PSG sur le point de frapper un grand coup avec Salah ! Un été explosif se prépare. 🔥

➡️ https://t.co/VwhwLJcS6D pic.twitter.com/rRsk2net7m — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

Kolo Muani à la Juventus ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United a sollicité un prêt de Kolo Muani, mais c’est surtout en Italie que les choses pourraient bouger avec la Juventus. Interrogé sur l’arrivée d’un attaquant, le directeur sportif bianconeri a pourtant calmé le PSG en expliquant vouloir plutôt attendre le retour d’Arkadiusz Milik, blessé au genou depuis juin.

Milik pourrait aider

Mais voilà, l’ancien de l’OM ne devrait pas revenir de sitôt ! D’après les informations de Sky Sport Italia, Milik aurait rechuté puisqu’il serait victime d’un problème musculaire au mollet, ce qui repousserait son retour de deux semaines supplémentaires. Déjà en difficulté en attaque avec Dusan Vlahovic comme seul véritable numéro 9, les Bianconeri pourraient donc agir sur le marché des transferts pour régler les problèmes.