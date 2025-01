Mercato : Un nouveau coup annoncé, l’OM est déchainé !

Axel Cornic

Le mercato n’a commencé que depuis quelques jours, mais l’Olympique de Marseille semble déjà avoir bouclé un premier coup avec Luiz Felipe. Libre depuis son départ d’Al-Ittihad, le défenseur brésilien serait attendu dans le sud de la France, où l’on souhaiterait attirer un nouveau renfort assez rapidement.

Certains secteurs de l’OM pourraient changer cet hiver et c’est le cas de la défense. C‘est en effet là qu’on devrait voir le premier coup du mercato, puisque plusieurs sources annoncent la signature de Luiz Felipe. L’ancien de la Lazio était libre depuis son départ d’Al-Ittihad, club d’un certain Karim Benzema.

Luiz Felipe arrive à Marseille

D’après les informations de L’Equipe, Pablo Longoria suivrait le joueur depuis très longtemps et aurait donc sauté sur l’occasion lorsqu’il a su qu’il serait disponible ne ce mercato hivernal. Luiz Felipe serait attendu ce lundi, afin de signer officiellement avec l’OM et donc être présenté comme première recrue de janvier. Il faudra toutefois attendre un peu avant de le voir jouer, puisqu’il soignerait une blessure à une cuisse.

Place à Zalewski ?

Et le deuxième coup du mercato pourrait également avoir lieu en défense ! D’après les informations de Il Messaggero, l’OM aurait décidé de passer la seconde pour Nicola Zalewski, piston gauche de l’AS Roma dont le contrat se termine en juin et qui aurait déjà annoncé à ses dirigeants sa volonté de ne pas prolonger. Il est actuellement évalué à 10M€ par le site spécialisé Transfermarkt, mais un accord pourrait être trouvé à un montant plus bas vu sa situation contractuelle.