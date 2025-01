Mercato - OM : De Zerbi a choisi son nouveau buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, l’OM s’est attaché les services de deux nouveaux attaquants, Elye Wahi et Neal Maupay, mais un autre pourrait arriver lors du prochain mercato estival. En ce sens, les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi auraient déjà identifié leur futur avant-centre. Il s’agirait du joueur de l’Atalanta et international italien, Gianluca Scamacca.

Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a totalement changé le visage de son attaque l’été dernier. Auteur de 11 réalisations cette saison, Mason Greenwood est devenu le nouveau buteur de Marseille, mais ce sont Elye Wahi est Neal Maupay qui ont été recrutés pour occuper le poste d’avant-centre.

Un nouvel attaquant à l’OM cet été ?

Pour recruter le premier en provenance du RC Lens, l’OM a dépensé un montant estimé à 30M€ bonus compris. Neal Maupay quant à lui a été prêté par Everton, avec option d’achat obligatoire de 5,5M€. Mais il pourrait de nouveau y avoir du changement sur le front de l’attaque marseillaise, d’après les informations du journaliste Abdellah Boulma.

L’OM pense à Scamacca pour la saison prochaine

En effet, dans l’optique de la saison prochaine, l’OM aurait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca (26 ans). L’international italien (20 sélections) s’est gravement blessé au genou en août et n’a pas encore joué cette saison. L’année dernière, il avait inscrit 19 buts toutes compétitions confondues avec l’Atalanta, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.