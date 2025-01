Kolo Muani - PSG : Il trouve la destination parfaite pour échapper à Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Force est de constater que Randal Kolo Muani ne figure plus vraiment dans les bonnes grâces de Luis Enrique en cette première partie de saison. Aux abonnés absents lors des trois dernières sorties du PSG avant ce Trophée des champions contre l'AS Monaco ce dimanche, l'international français doit retourner en Allemagne du point de vue de Rio Mavuba.

Randal Kolo Muani figure dans le groupe de 26 joueurs retenus par Luis Enrique pour le Trophée des champions qui aura lieu ce dimanche soir entre le PSG et l'AS Monaco à Doha. Un signe d'un retour de flamme de Kolo Muani dans les plans de l'entraîneur du Paris Saint-Germain ? Pas spécialement. Et pour cause, Milan Skriniar qui semble être lui aussi en partance pendant ce mercato hivernal, et éventuellement à Galatasaray, fait partie du voyage au Qatar.

Kolo Muani au placard depuis plusieurs matchs

Pour rappel, avant ce potentiel premier trophée de la saison du PSG ce dimanche soir, le nom de Randal Kolo Muani n'avait pas figuré dans les feuilles de match de Luis Enrique contre le RC Lens en 32ème de finale de Coupe de France (1-1 et 4-3 après tirs au but), contre l'AS Monaco (4-2) et contre l'OL (3-1). Pour ce qui est de la victoire en Ligue des champions sur la pelouse du RB Salzbourg début décembre (3-0), Kolo Muani était resté sur le banc de touche.

«A la place de Kolo Muani, je retourne en Allemagne»

A un an et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, Randal Kolo Muani se devrait d'aller chercher du temps de jeu ailleurs quand bien même son statut en équipe de France ne semble pour le moment pas menacé par son temps de jeu famélique au PSG. Aux yeux de Rio Mavuba, ex-international français et notamment sous Didier Deschamps, Kolo Muani devrait retourner en Bundesliga, où il avait brillé le temps d'une saison à l'Eintracht Francfort (2022/2023) avant de signer au Paris Saint-Germain pour 90M€ environ.

« Je ne suis peut-être pas un bon agent mais moi à la place de Kolo Muani, je retourne en Allemagne. Il a fait sa meilleure saison avec Francfort. Je pense qu’il bénéficie d’une belle cote là-bas. Il a fonctionné, il connait le championnat, il faut qu’il retrouve des repères et surtout une équipe qui va lui donner du temps de jeu ». a confié le chroniqueur de TF1 sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.