PSG : Un transfert historique est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Capitaine et joueur emblématique du PSG version Qataris, Marquinhos est également le recordman du nombre de matchs disputés dans toute l'histoire du club de la capitale. Le défenseur brésilien de 30 ans, sous contrat jusqu'en 2028, a néanmoins jeté un froid sur son avenir au PSG samedi en conférence de presse, puisqu'il n'exclut pas l'idée d'un départ qui serait historique vu son statut.

Recruté par le PSG en 2013 en provenance de l'AS Rome pour 32M€, Marquinhos n'était à cette époque qu'un simple espoir du football brésilien et un défenseur central prometteur. Onze ans et demi après, son statut a bien changé, puisqu'il est le capitaine emblématique du club francilien, et il détient surtout un précieux record historique avec le PSG : celui du plus grand nombre de matchs joués avec la tunique francilienne (464). En clair, Marquinhos a marqué l'histoire du PSG, et cette histoire pourrait prendre fin dans un avenir plus ou moins proche...

Le PSG sur le point de frapper un grand coup ? Salah libre dès cet été, la bataille s'intensifie... 🥊

➡️ https://t.co/xoM7XEKvjg pic.twitter.com/nbZ1gJH6KA — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 5, 2025

« On ne sait jamais. Le football va très vite »

Interrogé en conférence de presse samedi avant le Trophée des Champions qui s'est disputé au Qatar face à l'AS Monaco, Marquinhos s'est confié sans détour sur son avenir avec le PSG, où son contrat court jusqu'en 2028 : « Notre futur, on ne sait jamais. Le football va très vite. Pour l’instant, toutes mes pensées et ma motivation vont au PSG. On a des matchs importants à jouer encore. Je suis très heureux, j’ai encore beaucoup de choses à donner au PSG. Je peux encore apporter beaucoup de choses », a indiqué l'international brésilien.

Marquinhos a jeté un froid sur son avenir

En clair, s'il assure que son amour pour le PSG reste intact après presque douze ans d'ancienneté, Marquinhos laisse néanmoins entendre qu'il pourrait tout à fait se laisser tenter par un nouveau challenge dans les années à venir, et ainsi mettre un terme à sa magnifique histoire au Parc des Princes. Si ce scénario venait à se confirmer, le PSG version QSI perdrait donc l'un des joueurs les plus emblématiques et les plus importants de son histoire. Affaire à suivre...