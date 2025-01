Mercato : Coup de théâtre, le Real Madrid a fait une proposition inattendue

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold devrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Ayant contacté les Reds, les Merengue aurait proposé de finaliser le transfert de l'international anglais dès cet hiver, et ce, pour une somme dérisoire. Une manière de récupérer Trent Alexander-Arnold dès maintenant et de permettre à Liverpool d'empocher un chèque pour la vente de son joueur.

Formé à Liverpool, Trent Alexander-Arnold pourrait ne plus faire long feu à Anfield. En fin de contrat le 30 juin 2025, le latéral droit de 26 ans changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Alexander-Arnold va signer au Real Madrid

Alerté par la situation de Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid de Florentino Pérez serait passé à l'action pour boucler son transfert à 0€ le 1er juillet. Et à en croire Relevo, cette opération pourrait se concrétiser d'ici quelques jours. D'ailleurs, le Real Madrid serait prêt à mettre la main à la poche pour récupérer Trent Alexander-Arnold dès cet hiver.

Le Real a proposé d'acheter Alexander-Arnold en janvier

Selon les informations de Relevo, le Real Madrid aurait contacté Liverpool lors des dernières heures de l'année 2024. D'une part, la Maison-Blanche aurait fait savoir aux Reds qu'elle voulait boucler le transfert de Trent Alexander-Arnold au mois de janvier, mais pour une arrivée le 1er juillet. D'autre part, le Real Madrid de Florentino Pérez aurait également proposé de lâcher quelques millions d'euros pour récupérer l'international anglais dès cet hiver. L'intention première du club merengue serait de finaliser une opération gratuite cet été, mais il serait tout de même ouvert à l'idée d'accueillir Trent Alexander-Arnold dès maintenant. Ce qui permettrait à Liverpool de ne pas perdre son numéro 66 gratuitement. Reste à savoir si les Anglais préfèrent renflouer leurs caisses au mois de janvier ou garder Trent Alexander-Arnold le plus longtemps possible.