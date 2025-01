Le PSG a recruté un crack, le patron du vestiaire balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune ailier de 23 ans, Kang-In Lee a débarqué au PSG à l'été 2023. Le Sud-Coréen, élément intéressant de l'effectif de Luis Enrique, a disputé tous les matches du club de la capitale depuis le début de la saison. Sa solidité est au service de l'équipe et ses qualités ont été notées par Marquinhos notamment, qui se rappelle très bien de la première fois qu'il a croisé la route de l'ancien du FC Valence.

Recruté par le PSG pour 22M€ il y a un an et demi, Kang-In Lee réussit plutôt bien à s'imposer dans l'effectif du club de la capitale, même si la concurrence est rude. Présent dans le groupe parisien pour le voyage au Qatar, dans le cadre du Trophée des Champions face à l'AS Monaco, il aura peut-être l'occasion de briller dans le stade où la Corée du Sud a croisé la route du Brésil lors du Mondial 2022 : le Stadium 974. Un match resté que Marquinhos n'a pas oublié.

Le PSG a recruté un joueur au fort potentiel

Depuis le début de la saison, Kang-In Lee a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives, des statistiques plutôt bonnes. A seulement 23 ans, l'ancien de Valence a réussi à prendre sa place au sein de l'effectif de Luis Enrique, et à l'époque du Mondial 2022, il avait déjà marqué les esprits. « Je me souviens de ce match et de Lee, qui était très jeune. Ça se voyait qu'il avait du potentiel. Quand il est arrivé à Paris, on a parlé de ce moment. Avec le Brésil lors de ce Mondial 2022, on avait fait un très bon match face à la Corée du Sud. J'ai de très bons souvenirs de ce stade », déclare Marquinhos en conférence de presse.

Une belle progression pour Lee

Premier joueur sud-coréen de l'histoire du PSG, Kang-In Lee a démarré son aventure en Europe à l'âge de dix ans, lorsqu'il a rejoint le centre de formation de Valence. C'est avec le club espagnol qu'il a démarré sa carrière professionnelle, avant de finir par atterrir au PSG en 2023. En sélection, il a également marqué les esprits dans les jeunes catégories, et il totalise déjà 35 sélections chez les A.