Mercato - PSG : Une soirée alcoolisée à l'origine de son transfert ?

Après 20 ans du côté de Manchester United, l’heure serait au départ pour Marcus Rashford. L’Anglais a affirmé qu’il était possible qu’il quitte son club de toujours cet hiver et le PSG pourrait bien tenter sa chance. Le joueur de 27 ans est très critiqué depuis un moment en Angleterre et on lui reproche notamment d’avoir manqué un entraînement en janvier dernier à cause d’une soirée un peu trop alcoolisée.

Il y a quelques années, Marcus Rashford faisait partie des meilleurs attaquants d’Europe. Malheureusement, le niveau de l’Anglais a depuis baissé et il ne fait plus partie du haut du panier. À tel point qu’un départ de Manchester United est imaginé pour cet hiver et cela ne devrait pas attrister les supporters mancuniens.

Rashford est moins apprécié par les fans de Manchester United

Actuellement, Marcus Rashford est dans une situation très compliquée à Manchester United et il ne peut pas tellement compter sur les fans mancuniens. Ces derniers n’hésitent pas à le huer, comme dernièrement face à Coventry. Il est notamment reproché au joueur de 27 ans d’avoir manqué un entraînement en janvier dernier à cause d’une sortie un peu trop alcoolisée la veille.

Le PSG est en embuscade

Un départ de Manchester United cet hiver serait donc possible et le PSG pourrait en profiter. Le club de la capitale ferait partie de la liste des clubs intéressés par l’attaquant s’il venait à quitter les Red Devils. Cela ne se fera toutefois pas à n’importe quel tarif, car les dirigeants mancuniens pourraient demander 50M€ pour le laisser partir.