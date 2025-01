Transferts : Le chouchou d'Al-Khelaïfi a tranché pour le PSG

Alexis Brunet

En 2022, Nasser Al-Khelaïfi affirmait publiquement qu’il voulait recruter Marcus Rashford. L’Anglais était alors finalement resté à Manchester United, mais il pourrait bien définitivement s’en aller cet hiver, car il est en fin de cycle. Problème, l’attaquant ne serait pas forcément attiré par Paris et il se verrait plutôt évoluer en Espagne.

Depuis plusieurs années, le PSG suit attentivement la carrière de Marcus Rashford. Le club de la capitale a déjà tenté d’attirer le joueur anglais, notamment en 2022. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s’était d’ailleurs montré très explicite sur le sujet à Sky Sports, au moment de la Coupe du monde. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui. »

Le PSG renoue avec les légendes ! Mohamed Salah sur le point de rejoindre la danse ? 😮

➡️ https://t.co/GZP8cNXaWE pic.twitter.com/5qCcwW4N9X — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Le PSG revient à la charge pour Rashford

Finalement, Marcus Rashford était resté à Manchester United et il avait même prolongé son contrat chez les Mancuniens. Trois ans plus tard, le PSG serait toutefois de nouveau prêt à miser sur l’Anglais. Ce dernier l’a d’ailleurs affirmé dernièrement lors d’une interview : il se sent prêt à quitter son club de toujours. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. »

Rashford se verrait plutôt en Espagne

L’intérêt du PSG est donc toujours là pour Marcus Rashford, mais il y a de fortes chances pour que l’attaquant snobe encore le club de la capitale. D’après les informations de TEAMTALK, le joueur de Manchester United ne souhaiterait pas rejoindre Paris en priorité. En effet, ce dernier se verrait plutôt évoluer en Espagne. Problème, pour le moment, ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone, ni l’Atlético de Madrid ne seraient intéressés par son profil, or ce sont les seules équipes qui pourraient lui offrir le salaire qu’il recherche. Affaire à suivre…