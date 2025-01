Après Mbappé, le prochain transfert du Real Madrid est imminent

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Après avoir bouclé ce transfert XXL à 0€, le club merengue en préparerait un autre. En effet, la Maison-Blanche serait sur le point de finaliser le transfert de Trent Alexander-Arnold, et ce, pour une arrivée le 1er juillet.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Après Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold pourrait également migrer vers la Maison-Blanche pour 0€.

Le PSG prêt à frapper fort ? 👀 Kvaratskhelia dans le viseur pour remplacer Mbappé, mais Naples n'a pas dit son dernier mot !

➡️ https://t.co/eSdmgjnbnP pic.twitter.com/frviP7SZ77 — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Real Madrid : Le transfert d'Alexander-Arnold bouclé d'ici quelques jours ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold partira librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici-là. Conscient de la situation de l'international anglais, le Real Madrid serait déterminé à le recruter pour 0€ cet été. D'ailleurs, le club présidé par Florentino Pérez aurait déjà lancé les hostilités sur ce dossier.

Alexander-Arnold : Le Real veut trouver un accord le plus vite possible

D'après les indiscrétions de Relevo, la direction du Real Madrid s'est activé tout au long de la saison dernière pour convaincre Trent Alexander-Arnold de signer en 2025. Et à en croire le média espagnol, cette opération serait en bonne voie. D'ailleurs, le transfert de Trent Alexander-Arnold vers le Real Madrid pourrait se concrétiser dans les premiers jours de ce mois de janvier. Lors des dernières heures de l'année 2024, la Maison-Blanche aurait repris contact avec Liverpool pour lui rappeler qu'il voulait conclure la transaction ce mois-ci ; et ce, pour une arrivée le 1er juillet, quand le latéral droit de 26 an sera libre de tout contrat. Très optimiste concernant l'international anglais, le Real Madrid voudrait trouver un accord avec lui le plus tôt possible, et ce, pour éviter qu'il ne change d'avis.