Après le fiasco, cette star du PSG vide son sac !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions, le PSG est pour le moment en train de passer à la trappe. Le club ne figure qu'à la 25ème place au premier tour, et il faut déjà faire un croix sur une qualification directe en huitièmes de finale. Le PSG n'aura pas le droit à l'erreur pour intégrer les 24, qui auront la chance de continuer la compétition. Selon Marquinhos, la situation n'est pas aussi alarmante qu'on veut le croire.

Loin d'afficher un niveau de jeu exceptionnel depuis le début de la saison, le PSG a souvent laissé un goût amer dans la bouche de ses supporters. Certains matches ont été décevants, en particulier en Ligue des Champions, où les Parisiens ont subi trois défaites. D'ailleurs, les hommes de Luis Enrique ont perdu quelques points en route de manière un peu malchanceuse au regard de leurs prestations.

Le PSG prépare un nouvel avenir. Qui saura prendre la relève des stars ? 🤔

➡️ https://t.co/F7oowBOGmH pic.twitter.com/mcSUniKsJp — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

Le PSG a du mal en Ligue des champions

Ce nouveau format de la Ligue des Champions a apporté son lot de surprises, et le PSG n'est pas le seul grand club européen à avoir connu quelques mésaventures. Mais il faudra relever le niveau face à Manchester City et à Stuttgart pour se qualifier. « Il y a toujours une différence entre la Ligue des champions et les compétitions nationales, même si c'est difficile d'expliquer pourquoi on est dans cette situation en C1 si on regarde nos prestations. Ce sont des matchs où on a eu de belles performances mais où on a manqué d'efficacité. C'est un nouveau format cette année en Ligue des champions, tout le monde comprend très bien désormais. Même le premier match était important. En France, on est très bien » déclare Marquinhos en conférence de presse à la veille du match face à Monaco.

Le PSG veut marquer les esprits

Opposé à l'AS Monaco pour le Trophée des Champions dimanche au Qatar, le PSG disputera son premier match de l'année 2025 avec l'intention de passer un message. Le club veut forcément bien commencer son année pour retrouver la confiance et aborder les prochains matchs de la meilleure des manières.