Enorme bombe sur le mercato, Cristiano Ronaldo arrive au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas s'il prolongera à Al-Nassr. Mais une chose est sûre, son avenir va faire parler. Et la première rumeur envoie la star portugaise... au PSG ! Ce n'est évidemment pas la première fois que le nom du quintuple Ballon d'Or est cité à Paris depuis l'arrivée de QSI. Et le PSG aurait même entamé les premières discussions avec son entourage.

Depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a attiré plusieurs grandes stars pour renforcer son effectif et tenter de remporter la Ligue des champions. Zlatan Ibrahimovic et Neymar ont ainsi fait l'objet de gros transferts, tandis que le club de la capitale en également profité de certaines situations contractuelles pour attirer des légendes du football à l'image de Sergio Ramos ou Lionel Messi. Et Cristiano Ronaldo dans tout ça ?

Le PSG pourrait frapper un grand coup ! Dani Olmo, en attente à Barcelone, pourrait rejoindre la capitale. 🔥 https://t.co/gKkySY6Bu5 — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Cristiano Ronaldo en contact avec le PSG ?

Plusieurs fois annoncé du côté du PSG, Cristiano Ronaldo n'a toutefois jamais signé à Paris. Mais ce n'est peut-être que partie remise. En effet, le journaliste portugais Pedro Almeida lâche une énorme bombe en assurant que le PSG est entré en discussions avec l'entourage du quintuple Ballon d'Or dont le contrat à Al-Nassr s'achève en juin prochain.

«Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG»

Une information dont le timing risque de faire parler puisqu'il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait eu des mots très durs à l'encontre de la Ligue 1. « Je m’en fiche de ce que pensent les gens. Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort, ils ont de meilleurs joueurs. C’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris », confiait la star portugaise. Par conséquent, s'il venait à signer au PSG juste après une telle sorte, nulle doute que cela fera parler.