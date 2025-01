Transferts - 3M€ : L’OM s’est fait avoir à son propre jeu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, l’OM a opéré un gros ménage au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi, mettant en place pour cela un loft des indésirables. Ça a bien fonctionné pour le club phocéen, sauf en ce qui concerne Chancel Mbemba. Indésirable, le Congolais est aujourd’hui toujours à Marseille, mais voilà que le club phocéen pourrait bien s’être tiré une balle dans le pied avec Mbemba, voyant s’échapper un transfert à 3M€.

Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Pau Lopez… Cet été, l’OM avait désigné de nombreux indésirables, les invitant alors à se trouver un nouveau club. Au fil des semaines, le loft mis en place par les Olympiens s’est vidé, mais à la fin, un joueur était toujours là : Chancel Mbemba. L’OM aura pourtant tout fait pour se séparer du Congolais, avec qui c’est même parti au clash durant l’été, en vain, puisque le défenseur central n’a pas bougé. Un transfert à 3M€ aurait pourtant vu voir le jour pour Mbemba comme expliqué par Thibaud Vézirian.

🧐 Un transfert prometteur à l'OM tourne au fiasco : Lilian Brassier, déception ou juste un coup de mou ? Découvrez les coulisses ! https://t.co/KNM4iLCYJF — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

« Hyper contre-productif au niveau économique »

Sur Youtube, Thibaud Vézirian est revenu sur le mercato estival de Chancel Mbemba et comment l’OM s’est tiré une balle dans le pied avec le Congolais. « Ça fait des mois que Chancel Mbemba est pointé du doigt, pour son attitude, pour son jeu, pour ses blessures à répétition. C’est du grand n’importe quoi. Quand vous voulez faire porter le chapeau à un joueur, faites le convenablement. Et en plus, c’est hyper contre-productif au niveau économique. Pourquoi les équipes ne valorisent-elles pas certains joueurs pour mieux les vendre ? Les mettre dans un loft, les placardiser, ça n’a pas de sens économique », a-t-il d’abord expliqué.

« Tous les clubs qui auraient pu acheter se sont désistés »

Thibaud Vézirian a ensuite ajouté à propos de Chancel Mbemba : « Si vous aviez juste fait jouer 2-3 matchs amicaux, quelques matchs de Ligue 1 à Mbemba, tout le monde aurait vu que c’était le meilleur défenseur de l’OM. Il aurait été vendu très rapidement. Là en le mettant de côté, en faisant croire via certains comptes d’influence sur les réseaux sociaux que ce joueur était en délicatesse, qu’il avait des problèmes d’attitude, tous les clubs qui auraient pu acheter pour la somme demandée d’environ 3M€ se sont désistés ».