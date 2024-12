Transfert à 100M€, le PSG a déjà annoncé publiquement sa réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un an et demi au PSG, Randal Kolo Muani devrait faire ses valises lors de ce mercato hivernal. Un départ qui pourrait alors ouvrir la porte à l’arrivée d’un nouvel attaquant pour Luis Enrique. La solution pourrait alors se trouver du côté du Sporting Portugal avec un certain Viktor Gyökeres. Le serial buteur suédois a annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens, dont le PSG donc. Un dossier à propos duquel Luis Campos s’est déjà exprimé.

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, le divorce semble aujourd’hui imminent. Alors que le club de la capitale avait fait des pieds et des mains pour recruter l’international français à l’été 2023, déboursant pour cela 90M€, la fin est désormais proche. En effet, à Paris, Luis Enrique ne compte clairement plus sur l’ancien de l’Eintracht Francfort. En ne le sélectionnant pas pour les derniers matchs du PSG, l’Espagnol a envoyé un message clair à Kolo Muani : il doit partir. Un départ qui pourrait alors entraîner l’arrivée d’un nouveau buteur chez les champions de France. Cela fait ainsi plusieurs mois qu’on annonce un intérêt pour Viktor Gyôkeres. Alors que l’attaquant suédois affole les compteurs au Sporting Portugal, il est appelé à rejoindre un plus grand club européen. Cela sera-t-il pour cet hiver avec un transfert au PSG ?

Campos et le cas Gyökeres

A 26 ans, Viktor Gyökeres évolue donc aujourd’hui au Sporting Portugal. Débarquera-t-il au PSG ? Il en serait encore loin. Et ce n’est autre que Luis Campos qui l’avait fait savoir il y a quelques mois maintenant. En effet, lors du Thinking Football Summit, le conseiller sportif parisien avait fait savoir concernant Gyökeres : « Gyokeres pourrait-il être une bonne solution pour l’attaque du PSG ? Nous sommes très heureux avec Gonçalo Ramos et il est très heureux au club. L’entraîneur est aussi content avec Asensio. Nous avons opté pour la solution de la continuité. Les joueurs ont besoin de temps, ils ont besoin de s’adapter au club, qui est très demandant. C’est un club qui veut gagner tous les matchs ».

Une incompatibilité avec le PSG ?

Disposant d’une clause libératoire à 100M€, Viktor Gyökeres semble donc encore loin d’une arrivée au PSG. D’autant qu’un échec pourrait déjà être prévu en cas de collaboration avec Luis Enrique. C’est ce Dalibor Savic, un des anciens formateurs du Suédois, avait expliqué pour So Foot, confiait que le profil de Gyökeres ne collerait pas avec le jeu voulu par l’entraîneur parisien : « Viktor, c'est une machine de guerre. Il peut traverser les murs, traverser ton corps. Mais je crois qu'il a besoin d'évoluer dans une équipe où il peut faire des courses, prendre la profondeur. Mais il peut me prouver que j'ai tort. Ce ne serait pas la première fois ».